Поздравляем спортсменов клуба "Сенатор" с успешным выступлением на Национальных соревнованиях!

13 мая 2023 года в Одинцово, прошли рейтинговые соревнования.

Результаты наших спортсменов:

1 место - команда "Сенатор" в номинации чирлидинг группа смешанная от 16 лет

1 место - команда "Лайнс" в номинации чирлидинг группа женщины от 16 лет

1 место - команда "No Name" в номинации стант смешанный уровень 5

1 место - команда "Lions" в номинации стант женский уровень 6

1 место - команда "No Name" в номинации партнерский стант уровень 6

1 место - команда "Lions" в номинации стант женский уровень 5